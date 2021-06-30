Украина победила в овертайме Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра между сборными Украины и Швеции проходила в Глазго (Шотландия) на стадионе "Хэмпден Парк", который вмещает 52 тыс. зрителей и был заполнен на четверть.

Сборная Украины удачно начала матч и повела в счете на 27-й минуте. Андрей Ярмоленко ворвался в штрафную справа и отдал отличную передачу налево на Александра Зинченко, который слета вогнал мяч в сетку.

Швеция отыгралась на 43-й минуте - мощным ударом из-за пределов штрафной забил Эмиль Форсберг.

В основное время команды сильнейшего не выявили и игра перешла в овертайм.

На 99-й минуте сборная Швеции осталась в меньшинстве после удаления Маркуса Даниэльсона, сыгравшего прямой ногой против Артема Беседина. Травмированного украинского форварда пришлось менять на Виктора Цыганкова.

На второй дополнительный тайм не смог выйти из-за повреждения и Андрей Ярмоленко, которого заменил Артем Довбик.

Именно он в конце овертайма принес Украине победу, направив мяч головой в ворота после передачи Александра Зинченко.



Украина победила Швецию со счетом 2:1.

В четвертьфинале команда Андрея Шевченко встретится 3 июля в Риме с Англией.

Еспресо.TV провел онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина .

Евро-2020

1/8 финала

29 июня

Швеция - Украина 1:2 (1:1, 0:1 доп. время)

Голы: Форсберг, 43 - Зинченко, 27, Довбик, 120+1

Удаление: Даниельсон, 99

Напомним, 29 июня в другом матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии победила Германию - 2:0 .

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