Украина победила в медальном зачете ЧЕ по борьбе
Женская сборная Украины заняла первое место в общем медальном зачете чемпионата Европы по борьбе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧЕ в Будапеште (Венгрия) украинки завоевали пять медалей - две золотые, одну серебряную и две бронзовые. Сборная Украины опередила в медальном зачете Турцию, где две золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды, Молдову (2-0-2), Болгарию (1-2-1) и Германию (1-1-2).
Золото ЧЕ Украине принесли Алина Акобия-Грушина (до 57 кг) и Татьяна Рижко (до 65 кг). Серебро выиграла Александра Хоменец (до 55 кг). Бронзу – Алла Белинская (до 68 кг) и Илона Прокопенюк (до 62 кг).
- В октябре 2021 Александра Хоменец принесла сборной Украины бронзу чемпионата мира по борьбе.
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