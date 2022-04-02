Украина победила в медальном зачете ЧЕ по борьбе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧЕ в Будапеште (Венгрия) украинки завоевали пять медалей - две золотые, одну серебряную и две бронзовые. Сборная Украины опередила в медальном зачете Турцию, где две золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды, Молдову (2-0-2), Болгарию (1-2-1) и Германию (1-1-2).

Золото ЧЕ Украине принесли Алина Акобия-Грушина (до 57 кг) и Татьяна Рижко (до 65 кг). Серебро выиграла Александра Хоменец (до 55 кг). Бронзу – Алла Белинская (до 68 кг) и Илона Прокопенюк (до 62 кг).

В октябре 2021 Александра Хоменец принесла сборной Украины бронзу чемпионата мира по борьбе.

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