Украина победила Словению и вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Генте (Бельгия) украинки проиграли соперницам первую партию, но затем перехватили инициативу и одержали победу 3:1.

Сборная Украины после четырех матчей набрала 9 очков и досрочно вышла в плей-офф. Наша команда идет в группе A третьей и уступает по дополнительным показателям Сербии и Польше, которые также имеют по 9 пунктов. Следом в турнирной таблице расположились Бельгия (6 баллов), Словения (3) и Венгрия (0).

Украина сыграет заключительный матч группового раунда 24 августа против Польши.

Украинки начали выступления на ЧЕ с поражения от Сербии (0:3), а затем одержали победу над Венгрией (3:0) и Бельгией (3:0).

ЧЕ-2023 по волейболу

Женщины

Группа A. 4-й тур

23 августа

Украина - Словения 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17)