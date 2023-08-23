Украина победила Словению и вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
В среду, 23 августа, женская сборная Украины обыграла Словению и досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Генте (Бельгия) украинки проиграли соперницам первую партию, но затем перехватили инициативу и одержали победу 3:1.
Сборная Украины после четырех матчей набрала 9 очков и досрочно вышла в плей-офф. Наша команда идет в группе A третьей и уступает по дополнительным показателям Сербии и Польше, которые также имеют по 9 пунктов. Следом в турнирной таблице расположились Бельгия (6 баллов), Словения (3) и Венгрия (0).
Украина сыграет заключительный матч группового раунда 24 августа против Польши.
Украинки начали выступления на ЧЕ с поражения от Сербии (0:3), а затем одержали победу над Венгрией (3:0) и Бельгией (3:0).
ЧЕ-2023 по волейболу
Женщины
Группа A. 4-й тур
23 августа
Украина - Словения 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17)
- 21 августа женская сборная Украины по волейболу победила на чемпионате Европы Бельгию .
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