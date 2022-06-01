Украина победила Шотландию в отборе на ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой Украины с результатом 3:1. На 33-й минуте Андрей Ярмоленко вывел нашу команду вперед, а в начале второго тайма Роман Яремчук увеличил преимущество вдвое.

Но "на ноль" Георгию Бущану сыграть не удалось. Каллум МакГрегор добавил интриги своим голом на 79-й минуте.

На 95-й минуте Артем Довбик забил третий мяч и завершил матч Украина - Шотландия.

5 июня в Кардиффе сборная Украины в решающей встрече поспорит за путевку на ЧМ-2022 со сборной Уэльса.

ЧМ-2022

Плэй-офф. Квалификация

1 июня

Шотландия – Украина 1:3

Голы: Макгрегор, 79 – Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбык, 90+5

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Малиновский (Шапаренко, 72), Степаненко (Сидорчук, 90+3), Зинченко – Ярмоленко (Зубков, 78), Яремчук (Довбык, 78), Цыганков (Мудрик, 7) .

1 июня бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал отборочный матч чемпионата мира-2022 против Шотландии надеждой всей страны .

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