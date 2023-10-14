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Украина победила Северную Македонию в отборе Евро-2024

14 октября, 2023 суббота
17:55
Спорт

В субботу, 14 октября, сборная Украины победила Северную Македонию в квалификации чемпионата Европы по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина вышла вперед на 30-й минуте, когда Георгий Судаков пробил с дальней дистанции, а мяч рикошетом от соперника влетел в сетку.

Второй раз команда Сергея Реброва забила в конце матча в компенсированное арбитром время. Александр Караваев заметил, что македонский голкипер Столе Дмитриевски далеко вышел из ворот и эффектно пробил с левого фланга.

Украина победила Северную Македонию со счетом 2:0, набрала 10 очков и вышла на второе место в группе C. Македонцы с 7 пунктами идут четвертыми.

Лидирует Англия, имеющая 13 баллов. Италия третья – с 7 очками. Мальта не набрала ни одного пункта.

Следующий матч команда Реброва сыграет 17 октября в гостях против Мальты.

Сборная Украины в отборе Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 года в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной с побед над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 .

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

Евро-2024

Квалификация

Группа С

14 октября

Прага, Чехия

Украина – Северная Македония 2:0

Гол : Судаков, 30, Караваев, 90+6

Украина : Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Мыколенко, Степаненко, Зинченко (Сидорчук, 77), Зубков (Малиновский, 68), Судаков (Сваток, 87), Мудрык (Караваев, 88), Довбык (Яремчук, 76)

Северная Македония : Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев (Чурлинов, 46), Алиоски, Барди, Атанасов (Адеми, 63), Элези (Дориев, 74), Ашковски (Димоски, 46), Эльмас, Миовски (Трайковски, 84)

Предупреждения : Малиновский, 69, Серафимов, 90+2, Адеми, 90+4

Сборная Украины
Евро-2024
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