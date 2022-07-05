Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина обыграла Северную Македонию в Скопье со счетом 68:73. Самым результативным в составе нашей команды стал Святослав Михайлюк, набравший 24 очка.

Этот матч не имел турнирного значения, поскольку украинцы досрочно гарантировали себе место на следующем этапе отбора, а их соперники упустили шансы на продолжение борьбы. Таким образом, набранные в матчах с македонцами очки не будут учитываться на следующем раунде.

Сейчас у Украины есть 8 очков и идет в группе G третьей. Впереди с 10 пунктами Грузия и Испания, у которой 9 баллов. Северная Македония имеет 6 очков.

Украинцы завершат первый этап игры с Испанией, которую проведут 7 июля в Риге. На следующем этапе соперниками команды Айнарса Багатскиса, кроме испанцев и грузин, станут Италия, Исландия и Нидерланды. Эти шесть команд разыграют три путевки в финальную часть ЧМ-2023.

ЧМ-2023

Квалификация

Группа G

4 июля

Северная Македония – Украина 68:73

1 июля мужская сборная Украины победила Грузию в отборочном матче чемпионата мира-2023 по баскетболу

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