Украина победила Северную Македонию в отборе ЧМ-2023 по баскетболу
Мужская сборная Украины победила в гостях Северную Македонию в квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украина обыграла Северную Македонию в Скопье со счетом 68:73. Самым результативным в составе нашей команды стал Святослав Михайлюк, набравший 24 очка.
Этот матч не имел турнирного значения, поскольку украинцы досрочно гарантировали себе место на следующем этапе отбора, а их соперники упустили шансы на продолжение борьбы. Таким образом, набранные в матчах с македонцами очки не будут учитываться на следующем раунде.
Сейчас у Украины есть 8 очков и идет в группе G третьей. Впереди с 10 пунктами Грузия и Испания, у которой 9 баллов. Северная Македония имеет 6 очков.
Украинцы завершат первый этап игры с Испанией, которую проведут 7 июля в Риге. На следующем этапе соперниками команды Айнарса Багатскиса, кроме испанцев и грузин, станут Италия, Исландия и Нидерланды. Эти шесть команд разыграют три путевки в финальную часть ЧМ-2023.
ЧМ-2023
Квалификация
Группа G
4 июля
Северная Македония – Украина 68:73
- 1 июля мужская сборная Украины победила Грузию в отборочном матче чемпионата мира-2023 по баскетболу
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