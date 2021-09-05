Украина победила Португалию на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная Украины победила Португалию в 3-м туре группового раунда чемпионата Европы по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Кракове (Польша) украинцы переиграли Португалию со счетом 3:2 и одержали вторую победу на ЧЕ. Ранее они преодолели Грецию (3:2) и уступили Сербии (0:3).
После трех туров Украины имеет 4 очка и занимает в группе A третье место. Нашу команду опережают Сербия (7 пунктов) и Польша (5). Позади украинцев Бельгия (4), Португалия (3) и Греция (1).
В следующий раунд из группы выйдут четыре команды.
Чемпионат Европы по волейболу
мужчины
Групповой раунд. 3-й тур
Группа A
5 сентября
Украина - Португалия - 3:2 (25:18, 25:23, 21:25, 24:26, 15:11)
- Напомним, 2 сентября сборная Украины победила Грецию в стартовом матче чемпионата Европы по волейболу.
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