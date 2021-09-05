Украина победила Португалию на ЧЕ по волейболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Кракове (Польша) украинцы переиграли Португалию со счетом 3:2 и одержали вторую победу на ЧЕ. Ранее они преодолели Грецию (3:2) и уступили Сербии (0:3).

После трех туров Украины имеет 4 очка и занимает в группе A третье место. Нашу команду опережают Сербия (7 пунктов) и Польша (5). Позади украинцев Бельгия (4), Португалия (3) и Греция (1).

В следующий раунд из группы выйдут четыре команды.

Чемпионат Европы по волейболу

мужчины

Групповой раунд. 3-й тур

Группа A

5 сентября

Украина - Португалия - 3:2 (25:18, 25:23, 21:25, 24:26, 15:11)