Украина победила Нидерланды и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по волейболу
Мужская сборная Украины обыграла Нидерланды со счетом 3:0 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В понедельник, 5 августа, в Любляне (Словения) украинские волейболисты обыграли нидерландцев в трех партиях - 3:0. Самым результативным игроком в составе победителей стал Василий Тупчий, набравший 14 очков.
Сборная Нидерландов является олимпийским чемпионом-1996, чемпионом Европы-1997 и вице-чемпионом мира-1994. на последнем крупном турнире – ЧЕ-2021 – нидерландцы дошли до четвертьфинала, а украинцы остановились в 1/8 финала.
Наша мужская национальная команда вышла в четвертьфинал ЧМ впервые в истории. До этого украинцы только однажды участвовали в финальной части мирового первенства и по итогам второго группового раунда заняли десятое место.
В четвертьфинале Украина 7 сентября встретится в Любляне за Словенией, действующей вицечемпионом Европы.
Чемпионат мира-2022 по волейболу
1/8 финала
Любляна, Словения
Нидерланды – Украина 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)
- 31 августа в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 по волейболу сборная Украины победила Пуэрто-Рико со счетом 3:1 и вышла в 1/8 финала.
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