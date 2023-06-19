Украина победила Мальту в квалификации Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины получила шанс выйти вперед на 52-й минуте. Андрей Ярмоленко пробивал пенальти, но не использовал возможность и попал в перекладину.

Через 20 минут команда Сергея Реброва заработала право на еще один одиннадцатиметровый. На этот раз к отметке подошел Виктор Цыганков, обыгравший голкипера и вывевший свою команду вперед.

В итоге его гол оказался решающим. Украина победила Мальту 1:0, набрала 6 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. Лидирует с 9 пунктами Англия. Северная Македония и Италия получают по 3 балла и сыграют сегодня в 21:45 в Скопье. Мальта не набрала ни одного очка и уходит в группе C последней.

Еспресо провел текстовые онлайн-игры Украина - Мальта.

Евро-2024. Квалификация

Группа С

19 июня

Украина – Мальта 1:0

Гол: Цыганков, 72 (пен.)

Украина: Трубин, Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко (Мыколенко, 46), Ярмоленко (Сидорчук, 81), Степаненко, Малиновский (Буяльский, 63), Судаков, Цыганков (Сваток, 90+5), Ванат (Довбык, 6)

Мальта : Бонелло (Грек, 45+3), Мускат, С. Борг, Ж. Борг (Дегабриеле, 87), Мбонг, Янник, Гийомье, Теума (Грех, 87), Камензули, Джонс (Димек, 62), Нвоко ( Саториано, 46)

Предупреждения: Ванат, 43, Ж. Боргг, 51, Малиновский, 58, С. Борг, 70

Нереализованный пенальти: Ярмоленко, 52