Украина победила Италию и досрочно вышла в плей-офф Евробаскета-2022
Мужская сборная Украины победила Италию в 3-м туре чемпионата Европы по баскетболу и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В понедельник, 5 сентября, в Милане Украина обыграла Италию со счетом 84:73. Команда Айнарса Багатскиса одержала третью победу подряд, набрала 6 очков, сохранила лидерство и досрочно вышла в 1/8 финала. Самым результативным в составе победителей стал Святослав Михайлюк, набравший 25 очков.
Следом за украинцами в группе C расположились Греция (6 пунктов), Хорватия (5), Италия (4), Эстония (3) и Великобритания (3).
Следующую игру наши баскетболисты сыграют сегодня, 6 сентября, против греков.
Евробаскет-2022
Группа С. 3-й тур
Милан, Италия
Украина – Италия 84:73
- 3 сентября сборная Украины обыграла Эстонию во 2-м туре чемпионата Европы по баскетболу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 39.25Продажа 40.28
- Актуальное
- Важное