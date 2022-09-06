Об этом сообщает Еспресо.TV.

В понедельник, 5 сентября, в Милане Украина обыграла Италию со счетом 84:73. Команда Айнарса Багатскиса одержала третью победу подряд, набрала 6 очков, сохранила лидерство и досрочно вышла в 1/8 финала. Самым результативным в составе победителей стал Святослав Михайлюк, набравший 25 очков.

Следом за украинцами в группе C расположились Греция (6 пунктов), Хорватия (5), Италия (4), Эстония (3) и Великобритания (3).

Следующую игру наши баскетболисты сыграют сегодня, 6 сентября, против греков.

Евробаскет-2022

Группа С. 3-й тур

Милан, Италия

Украина – Италия 84:73