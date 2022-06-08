Украина победила Ирландию в Лиге наций
Во 2-м туре Лиги наций сборная Украины по футболу победила Ирландию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Дублине, закончился победой Украины над Ирландией со счетом 1:0.
Единственный гол во встрече забил Виктор Цыганков. После его прострела со штрафного мяч залетел в ворота ирландцев.
Украина начала выступления в Лиге наций сразу со 2-го тура. Матч 1-го был перенесен на более поздний срок. В этом месяце наша сборная также проведет встречи с Арменией (11:06) и повторный с Ирландией (14:06).
За свою историю Украина и Ирландия встречались впервые.
В параллельной встрече группы Шотландия победила Армению со счётом 2:0.
Лига наций
Дивизион B. 2-й тур
8 июня
Ирландия – Украина 0:1
Гол: Цыганков, 48
Украина : Лунин, Сирота, Бондарь, Попов, Миколенко, Качараба (Караваев, 72), Сидорчук (Игнатенко, 88), Шапаренко, Мудрик (Пихаленок, 72), Зубков (Цыганков, 46), Довбык (Сикан, 80).
- 5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.
- Украинский футбольный рефери Александр Шамич заявил, что сборную Украины осудили в игре против Уэльса.
- 7 июня стало известно, что главный вратарь сборной Украины Георгий Бущан не сыграет в матчах Лиги наций против Ирландии и Армении.
- Лидеры сборной Украины Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко не попали в заявку на стартовый матч в Лиге наций против Ирландии.
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