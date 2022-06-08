Украина победила Ирландию в Лиге наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Дублине, закончился победой Украины над Ирландией со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил Виктор Цыганков. После его прострела со штрафного мяч залетел в ворота ирландцев.

Украина начала выступления в Лиге наций сразу со 2-го тура. Матч 1-го был перенесен на более поздний срок. В этом месяце наша сборная также проведет встречи с Арменией (11:06) и повторный с Ирландией (14:06).

За свою историю Украина и Ирландия встречались впервые.

В параллельной встрече группы Шотландия победила Армению со счётом 2:0.

Лига наций

Дивизион B. 2-й тур

8 июня

Ирландия – Украина 0:1

Гол: Цыганков, 48

Украина : Лунин, Сирота, Бондарь, Попов, Миколенко, Качараба (Караваев, 72), Сидорчук (Игнатенко, 88), Шапаренко, Мудрик (Пихаленок, 72), Зубков (Цыганков, 46), Довбык (Сикан, 80).

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