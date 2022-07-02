Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Риге, завершился победой украинцев со счетом 79:66. Самыми результативными в составе сборной Украины стали Вячеслав Бобров, набравший 17 очков и сделавший 8 подборов и Святослав Михайлюк, у которого 16 очков и 6 подборов.

Благодаря этой победе Украина гарантировала себе выход во второй раунд отбора ЧМ-2023. Это стало известно после того, как Испания разгромила Северную Македонию 80:44.

Северная Македония досрочно упустила шансы на продолжение борьбы, а Украина, Испания и Грузия вышли в следующий раунд квалификации. На втором этапе к ним присоединятся Италия, Исландия и Нидерланды. Эти шесть команд разыграют три путевки в финальную часть ЧМ-2023.

Следующую игру сборная Украины проведет 4 июля в Скопье против сборной Северной Македонии, ее результат не будет иметь турнирного значения.

Чемпионат мира-2023

Квалификация, Группа G

1 июля

Украина – Грузия 79:66

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