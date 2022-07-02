Украина победила Грузию в отборе ЧМ-2023 по баскетболу
Мужская сборная Украины победила Грузию в отборочном матче чемпионата мира-2023 по баскетболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Риге, завершился победой украинцев со счетом 79:66. Самыми результативными в составе сборной Украины стали Вячеслав Бобров, набравший 17 очков и сделавший 8 подборов и Святослав Михайлюк, у которого 16 очков и 6 подборов.
Благодаря этой победе Украина гарантировала себе выход во второй раунд отбора ЧМ-2023. Это стало известно после того, как Испания разгромила Северную Македонию 80:44.
Северная Македония досрочно упустила шансы на продолжение борьбы, а Украина, Испания и Грузия вышли в следующий раунд квалификации. На втором этапе к ним присоединятся Италия, Исландия и Нидерланды. Эти шесть команд разыграют три путевки в финальную часть ЧМ-2023.
Следующую игру сборная Украины проведет 4 июля в Скопье против сборной Северной Македонии, ее результат не будет иметь турнирного значения.
Чемпионат мира-2023
Квалификация, Группа G
1 июля
Украина – Грузия 79:66
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