Украина победила Грецию в стартовом матче ЧЕ по волейболу
Мужская сборная Украины победила Грецию в стартовом матче чемпионата Европы по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины проиграла в первом и третьем сетах. В финальном, пятом, украинцы разгромили Грецию 15:6.
Соперники Украины по группе А стали Сербия, Бельгия, Польша и Португалия. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды.
Чемпионат Европы пройдет со 2 по 19 сентября в четырех странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.
Чемпионат Европы по волейболу
мужчины
1-й тур. Группа A
1 сентября
Греция - Украина 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)
- Напомним, 24 августа женская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу.
- 29 августа женская сборная Украины уступила в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу Польше.
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