Украина победила Грецию в стартовом матче ЧЕ по волейболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сборная Украины проиграла в первом и третьем сетах. В финальном, пятом, украинцы разгромили Грецию 15:6.

Соперники Украины по группе А стали Сербия, Бельгия, Польша и Португалия. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды.



Чемпионат Европы пройдет со 2 по 19 сентября в четырех странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.



Чемпионат Европы по волейболу

мужчины

1-й тур. Группа A



1 сентября



Греция - Украина 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)