Об этом пишет Общественное.

Отмечается, что украинская сборная одержала победу над Францией со счетом – 1:3.

Игра проходила на "Клуж-Арене" в городе Клуж-Напока в Румынии.

Кроме этого, Украина вышла в полуфинал Евро-2023, а также завоевала право участвовать в Олимпиаде-2024.