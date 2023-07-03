Украина победила Францию в четвертьфинале молодежного Евро-2023 и вышла на Олимпиаду
Молодежная сборная Украины обыграла Францию и вышла в полуфинал молодежного Евро-2023 по футболу, где украинцы сыграют против Испании
Об этом пишет Общественное.
Отмечается, что украинская сборная одержала победу над Францией со счетом – 1:3.
Игра проходила на "Клуж-Арене" в городе Клуж-Напока в Румынии.
Кроме этого, Украина вышла в полуфинал Евро-2023, а также завоевала право участвовать в Олимпиаде-2024.
- 27 июня в 3-м туре группового раунда Евро-2023 молодежная сборная Украины по футболу сыграла вничью против Испании.
- Футболист молодежной сборной Украины Александр Назаренко заверил, что игроки довольны своей игрой на Евро-2023.
- В 3 туре группового этапа молодежного Евро-2023 сборная Франции разгромила Швейцарию.
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