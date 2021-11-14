Украина победила Финляндию в отборе Евробаскета-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во 2-м туре квалификации Евробаскета-2023 в группе B Украина обыграла Финляндию в Хельсинки со счетом 77:71.

Самой результативной баскетболисткой матча стала украинка Алина Ягупова, набравшая 31 очко.

Эта победа стала для украинок второй в отборе - в 1-м туре в Киеве наша команда обыграла бронзового медалиста Олимпиады-2022 Францию.

Украина с 4 очками возглавляет турнирную таблицу, у Литвы и Финляндии по 2 пункта, у Франции - 1.

На Евробаскет-2023 попадут победители групп и четыре из десяти лучших сборных, финишировавших вторыми.

Евробаскет-2023

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Отборочный турнир

2-й тур

Группа B



14 ноября

Финляндия - Украина - 71:77