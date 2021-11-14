Украина победила Финляндию в отборе Евробаскета-2023
Женская сборная Украины обыграла в Хельсинки Финляндию в отборочном матче чемпионата Европы-2023 по баскетболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во 2-м туре квалификации Евробаскета-2023 в группе B Украина обыграла Финляндию в Хельсинки со счетом 77:71.
Самой результативной баскетболисткой матча стала украинка Алина Ягупова, набравшая 31 очко.
Эта победа стала для украинок второй в отборе - в 1-м туре в Киеве наша команда обыграла бронзового медалиста Олимпиады-2022 Францию.
Украина с 4 очками возглавляет турнирную таблицу, у Литвы и Финляндии по 2 пункта, у Франции - 1.
На Евробаскет-2023 попадут победители групп и четыре из десяти лучших сборных, финишировавших вторыми.
Евробаскет-2023
Женщины
Отборочный турнир
2-й тур
Группа B
14 ноября
Финляндия - Украина - 71:77
- Напомним, 11 ноября сборная Украины стартовала в отборе Евробаскета-2023 с победы над Францией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.1
Покупка 26.1Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 29.78Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное