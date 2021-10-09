Украина победила Финляндию в отборе ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины в Хельсинки вышла вперед на 4-й минуте. Андрей Ярмоленко нанес точный удар из-за пределов штрафной.

Финляндия отыгралась на 29-й минуте, когда после подачи углового и сейва Андрея Пятова, Теему Пукки первым оказался на добивании и расстрелял в упор ворота.

Опять вперед Украина вышла на 34-й минуте, когда, после фланговой передачи Виктора Цыганкова, с разворота точно пробил Роман Яремчук.

Сборная Украины победила Финляндию 2:1, набрала 8 очков и вернулась на второе место в группе D. Финны с 5 пунктами идут четвертыми. Лидирует с 12 баллами Франция. Босния и Герцеговина имеет 6 очков и идет третьей. Казахстан набрал 3 пункта и занимает последнее место.

Сборная Украины в следующем матче 12 октября во Львове будет принимать боснийцев.

Чемпионат мира-2022

отборочный турнир

6-й тур

Группа D

Финляндия - Украина 1:2

Голы: Пукки, 29 - Ярмоленко, 4, Яремчук, 34