Украина победила Финляндию в отборе ЧМ-2022
В отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины победила в Хельсинки Финляндию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины в Хельсинки вышла вперед на 4-й минуте. Андрей Ярмоленко нанес точный удар из-за пределов штрафной.
Финляндия отыгралась на 29-й минуте, когда после подачи углового и сейва Андрея Пятова, Теему Пукки первым оказался на добивании и расстрелял в упор ворота.
Опять вперед Украина вышла на 34-й минуте, когда, после фланговой передачи Виктора Цыганкова, с разворота точно пробил Роман Яремчук.
Сборная Украины победила Финляндию 2:1, набрала 8 очков и вернулась на второе место в группе D. Финны с 5 пунктами идут четвертыми. Лидирует с 12 баллами Франция. Босния и Герцеговина имеет 6 очков и идет третьей. Казахстан набрал 3 пункта и занимает последнее место.
Сборная Украины в следующем матче 12 октября во Львове будет принимать боснийцев.
Чемпионат мира-2022
отборочный турнир
6-й тур
Группа D
Финляндия - Украина 1:2
Голы: Пукки, 29 - Ярмоленко, 4, Яремчук, 34
- Напомним, 9 октября сборная Боснии и Герцеговины победила Казахстан в квалификации чемпионата мира-2022 и опередила Украину в турнирной таблице группы D.
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