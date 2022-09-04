Украина победила Эстонию на Евробаскете-2022
Сборная Украины обыграла Эстонию во 2-м туре чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу, 3 августа, в Милане во 2-м туре украинцы одолели эстонцев со счетом 74:73. Наши баскетболисты вышли вперед только на последней минуте матча. Самым результативным игроком в составе победителей стал Святослав Михайлюк, набравший 18 очков, сделал 4 подбора и отдал 2 результативных передачи.
Украина выиграла на Евробаскете второй матч подряд. Команда Айнарса Багатскиса стартовала в турнире победой над Великобританией – 90:61.
Украинцы имеют 4 очка и возглавляют турнирную таблицу группы C вместе с Грецией. Хорватия и Италия набрали по 3 пункта. Эстония и Великобритания – по 1.
Следующий матч сборная Украины сыграет 5 сентября против Италии.
Чемпионат Европы проходит с 1 по 18 сентября в четырех странах - Германии, Чехии, Италии и Грузии. Украинцы на групповом раунде выступают в Милане.
Евробаскет-2022
Милан, Италия
Группа С. 2-й тур
Эстония - Украина - 73:74
- 2 сентября сборная Украины начала выступления на ЧЕ-2022 разгромной победой над Великобританией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное