Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу, 3 августа, в Милане во 2-м туре украинцы одолели эстонцев со счетом 74:73. Наши баскетболисты вышли вперед только на последней минуте матча. Самым результативным игроком в составе победителей стал Святослав Михайлюк, набравший 18 очков, сделал 4 подбора и отдал 2 результативных передачи.

Украина выиграла на Евробаскете второй матч подряд. Команда Айнарса Багатскиса стартовала в турнире победой над Великобританией – 90:61.

Украинцы имеют 4 очка и возглавляют турнирную таблицу группы C вместе с Грецией. Хорватия и Италия набрали по 3 пункта. Эстония и Великобритания – по 1.

Следующий матч сборная Украины сыграет 5 сентября против Италии.

Чемпионат Европы проходит с 1 по 18 сентября в четырех странах - Германии, Чехии, Италии и Грузии. Украинцы на групповом раунде выступают в Милане.

Евробаскет-2022

Милан, Италия

Группа С. 2-й тур

Эстония - Украина - 73:74

2 сентября сборная Украины начала выступления на ЧЕ-2022 разгромной победой над Великобританией.

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