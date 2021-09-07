Украина победила Бельгию на ЧЕ по волейболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Кракове (Польша) украинцы переиграли Бельгию со счетом 3:1 и одержали третью победу на ЧЕ. Ранее они преодолели Грецию (3:2), Португалию (3:2) и уступили Сербии (0:3).

После четырех матчей Украина имеет 7 очков и занимает в группе A третье место. Нашу команду опережают Сербия (12 пунктов) и Польша (11), но у них по 5 сыгранных матчей. Позади украинцев Бельгия (4), Португалия (3) и Греция (2).

В следующий раунд из группы выйдут четыре команды.

Чемпионат Европы по волейболу

мужчины

Групповой раунд. 5-й тур

Группа A

7 сентября

Украина - Бельгия - 3: 1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)