Украина победила Бельгию на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная Украины победила Бельгию в 5-м туре группового раунда чемпионата Европы по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Кракове (Польша) украинцы переиграли Бельгию со счетом 3:1 и одержали третью победу на ЧЕ. Ранее они преодолели Грецию (3:2), Португалию (3:2) и уступили Сербии (0:3).
После четырех матчей Украина имеет 7 очков и занимает в группе A третье место. Нашу команду опережают Сербия (12 пунктов) и Польша (11), но у них по 5 сыгранных матчей. Позади украинцев Бельгия (4), Португалия (3) и Греция (2).
В следующий раунд из группы выйдут четыре команды.
Чемпионат Европы по волейболу
мужчины
Групповой раунд. 5-й тур
Группа A
7 сентября
Украина - Бельгия - 3: 1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)
- Напомним, 2 сентября сборная Украины победила Грецию в стартовом матче чемпионата Европы по волейболу.
- 5 сентября мужская сборная Украины победила Португалию в 3-м туре группового раунда чемпионата Европы по волейболу.
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