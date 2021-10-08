Украина планирует запуск собственной космической ракеты: сколько будет стоить и откуда совершит полет
Украина в течение 5 лет планирует реализовать проект по созданию отечественной космической ракеты, которую запустят с акватории Атлантического или Индийского океана
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
"Все цели, прописанные в космической программе, в том числе создание космической ракеты, они не просто реалистичны, а такие, которые обязательно должны быть выполнены в рамках этой программы. По истечению 5 лет мы должны получить эти проекты готовы и работающими", - сообщил он.
Тафтай отметил, что это будет ракета легкого класса, на финансирование которой необходимо 4,8 млрд гривен.
"В рамках реализации этого проекта будет просчитана оптимальная точка для морского запуска. Скорее всего, это будет Атлантический океан, но также рассматривались точки старта с Индийского океана", - добавил он.
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