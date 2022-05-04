Украина планирует запретить продажу лекарств, производство которых хотя бы частично связано с российскими и белорусскими фармзаводами

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ярослав Железняк.

В Украине и до этого действовал запрет на ввоз лекарственных средств, производимых в этих странах. Однако до сих пор эти препараты могли попадать в Украину "в обход" – как медикаменты, производимые международными фармацевтическими компаниями из собственного сырья, но на заводах РФ и Республики Беларусь.

Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории Российской Федерации или Республики Беларусь" предлагает предоставить Министерству здравоохранения полномочия отказывать в государственной регистрации такого лекарства или отменять его.



Также будет разрешено отменять государственную регистрацию лекарственных средств, если удастся доказать прямую или косвенную связь заявителя или его представителя с российскими компаниями. А правительство на период действия военного положения сможет останавливать экспорт препаратов украинского производства в случае, если потребности Украины в этих медикаментах не будут полностью закрыты.

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