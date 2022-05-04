Украина планирует запретить продажу лекарств, производство которых хотя бы частично связано с российскими и белорусскими фармзаводами
Соответствующий законопроект уже был принят за основу с сокращенным сроком подготовки. "За" проголосовало 316 народных депутатов.
Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ярослав Железняк.
В Украине и до этого действовал запрет на ввоз лекарственных средств, производимых в этих странах. Однако до сих пор эти препараты могли попадать в Украину "в обход" – как медикаменты, производимые международными фармацевтическими компаниями из собственного сырья, но на заводах РФ и Республики Беларусь.
Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории Российской Федерации или Республики Беларусь" предлагает предоставить Министерству здравоохранения полномочия отказывать в государственной регистрации такого лекарства или отменять его.
Также будет разрешено отменять государственную регистрацию лекарственных средств, если удастся доказать прямую или косвенную связь заявителя или его представителя с российскими компаниями. А правительство на период действия военного положения сможет останавливать экспорт препаратов украинского производства в случае, если потребности Украины в этих медикаментах не будут полностью закрыты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.73Продажа 33.71
- Актуальное
- Важное