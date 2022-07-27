Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в интервью Reuters.

"МВФ всегда выступал как партнер Украины во время войны. Я надеюсь начать такую программу в этом году", - сказал Шевченко.

По словам главы центрального банка Кирилла Шевченко, Украине грозит экономический спад на 35-45% в 2022 году и ежемесячный бюджетный дефицит в размере $5 миллиардов в результате полномасштабного вторжения РФ.

Киев уже подал свой запрос в МВФ по поводу возможного соглашения, и сейчас ведет консультации с фондом по новому финансированию.

Отдельно Украина сейчас ведет переговоры со своими международными кредиторами о замораживании долговых выплат, чтобы облегчить кризис ликвидности.

Как сообщает Шевченко, у Центробанка Украины уже есть линия с центральным банком Польши на сумму $1 миллиард.

26 июля Нафтогаз стал первым государственным учреждением Украины, объявившим дефолт с начала полномасштабного российского вторжения.

Говоря о вмешательстве Центрального банка на валютных рынках, а также о его программе покупки облигаций, Шевченко сказал, что это пока будет продолжаться.

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