Украина планирует заключить соглашение с МВФ на сумму $15-20 млрд до конца 2022 года
Украина хочет до конца года заключить новое соглашение с Международным валютным фондом на сумму 15-20 млрд долларов с выплатой в течение 2-3 лет
Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в интервью Reuters.
"МВФ всегда выступал как партнер Украины во время войны. Я надеюсь начать такую программу в этом году", - сказал Шевченко.
По словам главы центрального банка Кирилла Шевченко, Украине грозит экономический спад на 35-45% в 2022 году и ежемесячный бюджетный дефицит в размере $5 миллиардов в результате полномасштабного вторжения РФ.
Киев уже подал свой запрос в МВФ по поводу возможного соглашения, и сейчас ведет консультации с фондом по новому финансированию.
Отдельно Украина сейчас ведет переговоры со своими международными кредиторами о замораживании долговых выплат, чтобы облегчить кризис ликвидности.
Как сообщает Шевченко, у Центробанка Украины уже есть линия с центральным банком Польши на сумму $1 миллиард.Говоря о вмешательстве Центрального банка на валютных рынках, а также о его программе покупки облигаций, Шевченко сказал, что это пока будет продолжаться.
- 26 июля Нафтогаз стал первым государственным учреждением Украины, объявившим дефолт с начала полномасштабного российского вторжения.
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