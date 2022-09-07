Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Провел совещание с главой правительства, министром финансов, профильным заместителем руководителя Офиса по проекту бюджета на следующий год. Понятно, что это будет бюджет воюющей страны. Более триллиона гривен в следующем году будет направлен на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритетом номер один ", – говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинских защитников успехи на Харьковском направлении фронта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb