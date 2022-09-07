Украина планирует выделить на оборону более триллиона гривен, - Зеленский
В следующем году бюджет сектора обороны и безопасности должен составить более триллиона гривен
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Провел совещание с главой правительства, министром финансов, профильным заместителем руководителя Офиса по проекту бюджета на следующий год. Понятно, что это будет бюджет воюющей страны. Более триллиона гривен в следующем году будет направлен на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритетом номер один ", – говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.
- 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинских защитников успехи на Харьковском направлении фронта.
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