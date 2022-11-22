Украина планирует ввести новый пакет санкций против 3 тысяч представителей российского военно-промышленного комплекса

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечают, что пакет санкций принят на заседании Межведомственной рабочей группы (МРГ) по реализации государственной санкционной политики под председательством Первого вице-премьера – министра экономики Украины Юлии Свириденко. Санкции вступят в силу после рассмотрения и принятия СНБО и введения его решения президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечают, что военно-промышленный комплекс (ВПК) России является непростым для изучения.

"Проделана большая работа, и я благодарна всем причастным. Бойцам на фронте, которые захватывают вражескую технику и оружие, которое мы можем анализировать, идентифицируя производителей. Представителям разведывательного сообщества. Аналитикам наших силовых структур, органов исполнительной власти, Секретариата КМУ и Аппарата СНГ – отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что благодаря всем перечисленным Украинам сегодня пакет более 3 000 физических и юридических лиц ВПК государства-террориста и поставщиков российской армии. Также в него вошли представители военного руководства России.

Кроме того, Свириденко добавила, что продолжается подготовка еще одного пакета по российскому военно-промышленному комплексу.

21 ноября стало известно, что Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении 22 российских и белорусских граждан и ряда российских предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора.