Украина планирует упростить процедуру выдачи первого паспорта для детей с оккупированных территорий, - Резников

Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Кейс Ксении Фроловой - это девушка из Севастополя, которая не могла получить украинский паспорт - подтолкнул нас к идее кардинального упрощения процедуры получения первого паспорта для детей с ВОТ. Мы сейчас над этим работаем", - заявил он.

Резников отметил, что один из элементов реинтеграции молодежи - это образовательные программы и напомнил, что в прошлом году было отменено ВНО и расширен перечень высших учебных заведений, куда могут вступать дети с ВОТ.

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