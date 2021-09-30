Украина планирует упростить процедуру выдачи первого паспорта для детей с оккупированных территорий, - Резников
В Украине работают над упрощением процедуры получения украинского паспорта для детей, находящихся на временно оккупированных территориях
Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Кейс Ксении Фроловой - это девушка из Севастополя, которая не могла получить украинский паспорт - подтолкнул нас к идее кардинального упрощения процедуры получения первого паспорта для детей с ВОТ. Мы сейчас над этим работаем", - заявил он.
Резников отметил, что один из элементов реинтеграции молодежи - это образовательные программы и напомнил, что в прошлом году было отменено ВНО и расширен перечень высших учебных заведений, куда могут вступать дети с ВОТ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.06
- Актуальное
- Важное