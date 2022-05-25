Украина планирует сделать "Дию" международным приложением

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в телеграмме.

"Сейчас наша команда активно работает над тем, чтобы приложение Дия стало международным. Тогда украинцы с цифровыми документами в приложении смогут путешествовать между странами и использовать их во всех жизненных ситуациях за рубежом", - написал министр.

Чтобы воплотить в жизнь такую идею, готовность помочь выразили чиновники Латвии, Словакии, Болгарии, Молдовы, Словении, Финляндии и Канады, добавил он.

"Например, Молдова уже сейчас принимает необходимые законодательные изменения для признания "Дии". С Польшей мы реализуем техническую интеграцию для отображения украинских документов в их приложении. Надеемся, что так же удастся быстро наладить сотрудничество и с другими странами", - указал он.

Напомним, с 19 апреля сообщить о поврежденном в результате войны имуществе можно на портале "Дия".