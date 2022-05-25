Украина планирует сделать "Дию" международным приложением
Министерство цифровой трансформации работает над тем, чтобы сделать "Дию" международным приложением
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в телеграмме.
"Сейчас наша команда активно работает над тем, чтобы приложение Дия стало международным. Тогда украинцы с цифровыми документами в приложении смогут путешествовать между странами и использовать их во всех жизненных ситуациях за рубежом", - написал министр.
Чтобы воплотить в жизнь такую идею, готовность помочь выразили чиновники Латвии, Словакии, Болгарии, Молдовы, Словении, Финляндии и Канады, добавил он.
"Например, Молдова уже сейчас принимает необходимые законодательные изменения для признания "Дии". С Польшей мы реализуем техническую интеграцию для отображения украинских документов в их приложении. Надеемся, что так же удастся быстро наладить сотрудничество и с другими странами", - указал он.
Напомним, с 19 апреля сообщить о поврежденном в результате войны имуществе можно на портале "Дия".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.16
Покупка 34.16Продажа 35.71
-
EUR
Покупка 36.06Продажа 38.04
- Актуальное
- Важное