Украина планирует разработать беспилотники класса "воздух-воздух", которые смогут сбивать "шахеды"
Украинские специалисты работают над разработкой отечественного беспилотника, который сможет сбивать закупаемые российскими оккупантами в Иране дроны-камикадзе "Shahed"
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам главы Минцифра, в Украине продолжаются разработки беспилотников, которые смогут сбивать закупаемые россиянами в Иране "шахеды".
"Уже сейчас могу сказать, что в феврале-марте ситуация с беспилотниками кардинально изменится", - сказал Федоров.
"Это будет следующий шаг в развитии технологий", – добавил он.
- Ранее политолог Владимир Воля указывал на то, что, вероятно, Россия не завозит дроны Shahed из Ирана, а собирает их у себя.
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