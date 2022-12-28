Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам главы Минцифра, в Украине продолжаются разработки беспилотников, которые смогут сбивать закупаемые россиянами в Иране "шахеды".

"Уже сейчас могу сказать, что в феврале-марте ситуация с беспилотниками кардинально изменится", - сказал Федоров.

"Это будет следующий шаг в развитии технологий", – добавил он.

Ранее политолог Владимир Воля указывал на то, что, вероятно, Россия не завозит дроны Shahed из Ирана, а собирает их у себя.

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