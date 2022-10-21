Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

Стало известно, что вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина провела седьмое заседание рабочей группы по защите прав и свобод граждан Украины, которые находятся на территории государств-членов ЕС и других государств как временно перемещенные лица.

В ходе встречи участники обсудили работу над обеспечением украинских граждан за рубежом документами, в том числе водительскими удостоверениями и в дальнейшем запуск работы мобильных центров Сервисных центров МВД на территории государств-членов ЕС.

Отмечается, что в польских городах Варшава, Краков и Гданьск открыто отделены подразделения ГП "Документ", где украинцы могут получить паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, однако обмен водительских удостоверений осуществляется только в Варшаве.

Отдельно отмечено, что ведутся переговоры и планируется расширение выдачи документов в Чехии, Испании, Словакии, Турции и Германии.

Также участники рассмотрели вопрос доступа к образованию за границей, в том числе дошкольного. Отмечается, что в 32 странах работает 211 учреждений, которые предоставляют образование с учетом украиноведческого компонента (включая субботние и воскресные школы) и 85 классов с украинским языком обучения. В заведениях общего среднего образования за рубежом преподают на украинском языке и по украинским государственным стандартам 2174 учителя.

В ходе встречи были представлены новые онлайн-инструменты от ЕС для поиска работы, которые помогут временно перемещенным украинским трудоустроиться в странах ЕС.

Как сообщалось, после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Европейский Союз впервые в собственной истории активировал так называемую Директиву временной защиты, предоставляющую людям, спасающимся от войны в Украине на территории ЕС, преимущественно женщинам и детям, социальную защиту, право на медицинское обслуживание, доступ к образованию и системе трудоустройства.

По состоянию на 18 октября было известно, что количество украинских учащихся в немецких школах выросло до более чем 195 тысяч.

18 октября депутат Европейского парламента Ядвига Вишневская призвала Европейский Союз предоставить Польше финансовую помощь как стране, где наибольшее количество украинских беженцев.