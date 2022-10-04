Об этом сообщает The Times .

По информации британского издания, идея была одобрена президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержала правительства Испании и Португалии. Ожидается, что официально заявка трех стран будет объявлена 5 октября в штаб-квартире УЕФА.

Испания и Португалия сначала планировали подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030 вдовом, но согласились отдать Украине матчи группового раунда одной из групп.

Инициаторы присоединения Украины к заявке убеждены, что Украина в 2030 году будет отвечать необходимым для проведения турнира критериям безопасности и возобновится после войны с Россией.

На проведение чемпионата мира-2023 официально не поступила ни одна заявка. Ожидается, что главными конкурентами Испании, Португалии и Украины станут Саудовская Аравия, Египет и Греция, которые планируют подать совместную заявку.

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