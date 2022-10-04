Украина планирует отменить соглашение об избежании двойного налогообложения с Беларусью
Кабин согласовал законопроект, о прекращении действия соглашения, согласно которому Украина обязана обмениваться налоговой информацией с Беларусью
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество.
Как поясняют в Минфине, принятие закона позволит прекратить применение норм, установленных указанным Соглашением, что будет способствовать:
- недопущению пополнения бюджета страны, способствующей агрессору путем предоставления Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Беларуси, осуществляющих деятельность в Украине;
- недопущению потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Беларуси резидентами Украины, осуществляющими деятельность в Беларуси;
- освобождению Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Республикой Беларусь по налоговым вопросам.
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