Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество.

Как поясняют в Минфине, принятие закона позволит прекратить применение норм, установленных указанным Соглашением, что будет способствовать:

недопущению пополнения бюджета страны, способствующей агрессору путем предоставления Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Беларуси, осуществляющих деятельность в Украине;

недопущению потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Беларуси резидентами Украины, осуществляющими деятельность в Беларуси;

освобождению Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Республикой Беларусь по налоговым вопросам.

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