Украина планирует открыть посольство в Гане
Украина планирует открыть посольство в Гане для расширения присутствия в Африке
Об этом сообщает МИД Украины.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел в Аккре переговоры с министерством иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвэй. Визит Кулебы в Гану состоялся в рамках первого в истории турне главы МИД Украины по странам Африки.
Кулеба отметил стремление Украины начать новое качественное партнерство с Ганой и активизировать сотрудничество между странами в сферах безопасности, кибербезопасности, цифровой трансформации, сельского хозяйства.
"Мы достигли договоренности с ганийской стороной: в ближайшее время планируем открыть украинское посольство в Гане. Начало дипломатического присутствия в Аккре даст толчок развитию политических контактов, торговли, инвестиций, культурных обменов и взаимодействия в сфере образования", - сказал Кулеба.
Страны договорились начать подготовку к созданию Совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству и подписали меморандум о подготовке ганийских дипломатов на базе Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко при МИД Украины.
Ботчвей сообщила о готовности Ганы рассмотреть возможность стажировки украинских студентов, изучающих английский. Также страны планируют возобновить безопасное обучение ганийских студентов в украинских университетах.
Кулеба поблагодарил Гану за солидарность с Украиной, поддержку в ООН и других международных организациях резолюций, направленных на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и участие Ганы в Крымской платформе.
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