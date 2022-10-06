Украина планирует открыть посольство в Гане

Об этом сообщает МИД Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел в Аккре переговоры с министерством иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвэй. Визит Кулебы в Гану состоялся в рамках первого в истории турне главы МИД Украины по странам Африки.

Кулеба отметил стремление Украины начать новое качественное партнерство с Ганой и активизировать сотрудничество между странами в сферах безопасности, кибербезопасности, цифровой трансформации, сельского хозяйства.

"Мы достигли договоренности с ганийской стороной: в ближайшее время планируем открыть украинское посольство в Гане. Начало дипломатического присутствия в Аккре даст толчок развитию политических контактов, торговли, инвестиций, культурных обменов и взаимодействия в сфере образования", - сказал Кулеба.

Страны договорились начать подготовку к созданию Совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству и подписали меморандум о подготовке ганийских дипломатов на базе Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко при МИД Украины.

Ботчвей сообщила о готовности Ганы рассмотреть возможность стажировки украинских студентов, изучающих английский. Также страны планируют возобновить безопасное обучение ганийских студентов в украинских университетах.

Кулеба поблагодарил Гану за солидарность с Украиной, поддержку в ООН и других международных организациях резолюций, направленных на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и участие Ганы в Крымской платформе.