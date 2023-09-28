Украина планирует открыть новый железнодорожный коридор для экспорта зерна

Об этом сообщает Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина" .

"Мы сейчас открыли альтернативный "зерновой коридор", тестируем его. Также мы откроем еще один наземный железнодорожный коридор. То есть то, что мы продолжаем увеличивать пропускную способность всех коридоров вместе взятых – это абсолютная реальность", – заявил Кулеба.

На вопрос об актуальности Черноморской зерновой инициативы министр ответил: "Надежда умирает последней, скажу так. Черноморская зерновая инициатива умирает последней. Но очевидно, что все равно нужно работать над альтернативными решениями, и именно над ними мы достаточно успешно работаем".

Министр не предоставил деталей по маршруту нового железнодорожного коридора.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.

12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения. В тот же день продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления зернового соглашения для выхода из мирового кризиса. 26 августа из Одесского порта вышло второе судно , а 1 сентября из порта "Южный" Одесской области вышли еще два заблокированных из-за войны судна.

16 сентября заблокированный балкер PUMA (Каймановы острова) вышел из Одесского морского порта. Судно загружено 16 тысяч тонн металла и 14 тысяч тонн рапса.

В тот же день министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил , что первые гражданские корабли подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

19 сентября из одесского порта "Черноморск" временным коридором вышло судно RESILIENT AFRICA: загружено 3 тысячами тонн пшеницы.

22 сентября министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил , что из одесского порта Черноморск вышло второе судно с зерном, используя временный коридор. Зато еще три едут в украинские порты.