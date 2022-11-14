Украина планирует открыть хранилища для стратегических запасов газа стран ЕС: готовится сертификация
Украина готовится к сертификации АО "Укртрансгаз" как европейского оператора газохранилищ, внесение соответствующих изменений в законодательство уже начато
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в telegram .
"Мы говорим о возможности максимально загрузить сеть ПХГ, увеличить доходы и поступления от хранения газа государств ЕС и участниц Энергетического Сообщества. Сертификация станет мощным репутационным усилением, дополнительным аргументом в коммерческих бизнес-переговорах, подтвердит эффективность евроинтеграционных процессов в Украине и нашу принадлежность к газам Европы", - отметил глава Укртрансгаза Сергей Перелома.
Кроме того, сообщается, что успешная сертификация позволит хранить в украинских ПХГ стратегические запасы газа стран ЕС, максимизирует использование сети газохранилищ, а также увеличит поступления от предоставления услуг подземного хранения.
Процесс сертификации будет включать несколько ключевых этапов. Первый – формирование соответствующей законодательной базы, которое уже началось. В конце октября в Раде зарегистрировали законопроект (№8158), имплементирующий в украинское законодательство нормы по сертификации операторов газохранилищ, введенные ЕС в июле 2022 года.
Также документ определяет общие принципы такой сертификации и конкретизирует полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). После принятия документа регулятор должен детализировать процедуру сертификации, а Укртрансгаз – официально предоставить все документы, необходимые для ее прохождения.
По результатам завершения анализа и соответствующих выводов со стороны НКРЭКУ и Секретариата Энергетического Сообщества будет принято решение о сертификации Укртрансгаза как оператора подземного хранения газа по стандартам ЕС.
- Напомним, по состоянию на конец августа в подземных газовых хранилищах Украины накопили 13 миллиардов кубометров газа. К 15 октября планировалось увеличить объем газа до около 14,5 млрд кубометров.
- 8 ноября стало известно, что в Украине отбор газа из подземных газовых хранилищ начался позднее за последнее десятилетие - 7 ноября.
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