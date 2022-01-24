Украина планирует обратиться в ООН по осуждению военного шантажа РФ

Об этом он заявил на заседании согласительного совета в понедельник, 24 января, передает телеканал Эспрессо.



"В последнее время продолжаются попытки психологического давления на Украину. Международная изоляция России усилилась настолько, что российские депутаты серьезно размышляют над признанием так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Есть рецепт для наших соседей: я предлагаю им сосредоточиться на собственных проблемах и не омрачать себя мифом сбора земель", - сказал Стефанчук.



Он подчеркнул, что России следует прежде всего беспокоиться о благополучии собственных граждан.



"Все остальное приведет к санкциям и прочим неприятностям. Мой совет нашим коллегам - проводить реформы, действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения, не отступать от собственных слов. А посягать на территориальную целостность других государств - это путь в бездну", - сказал председатель. ВР.



Стефанчук внес предложение принять постановление об обращении ВР в ООН и другие международные организации, Европейский парламент о неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны РФ.



Глава ВР добавил, что этот проект подготовлен, его уже подписало руководство Верховной Рады. Парламент будет голосовать за него 25 января.

Напомним, 23 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.