Украина планирует обратиться в ООН по осуждению военного шантажа РФ
Голова Верховной Рады Руслан Стефанчук внес предложение о постановлении об обращении в Организацию Объединенных наций по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ
Об этом он заявил на заседании согласительного совета в понедельник, 24 января, передает телеканал Эспрессо.
"В последнее время продолжаются попытки психологического давления на Украину. Международная изоляция России усилилась настолько, что российские депутаты серьезно размышляют над признанием так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Есть рецепт для наших соседей: я предлагаю им сосредоточиться на собственных проблемах и не омрачать себя мифом сбора земель", - сказал Стефанчук.
Он подчеркнул, что России следует прежде всего беспокоиться о благополучии собственных граждан.
"Все остальное приведет к санкциям и прочим неприятностям. Мой совет нашим коллегам - проводить реформы, действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения, не отступать от собственных слов. А посягать на территориальную целостность других государств - это путь в бездну", - сказал председатель. ВР.
Стефанчук внес предложение принять постановление об обращении ВР в ООН и другие международные организации, Европейский парламент о неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны РФ.
Глава ВР добавил, что этот проект подготовлен, его уже подписало руководство Верховной Рады. Парламент будет голосовать за него 25 января.
- Напомним, 23 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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