Украина планирует нарастить импорт горючего в 1,6 раза
Импорт горючего в июне должен увеличиться в 1,6 раза, до 600 тыс. тонн
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.
"Мы в марте импортировали 60 тыс. тонн, в апреле – уже 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн. Думаю, что в июне по факту будет 600 тыс. тонн", – сказала она.
Сети АЗС должны сформировать запасы бензина и топлива на две недели, чтобы избежать дефицита топлива, но сейчас запасы сформированы на 7-8 дней вперед, пояснила Свириденко.
- Напомним, Национальный банк ожидает стабилизации цен на горючее, но они останутся высокими.
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