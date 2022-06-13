Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

"Мы в марте импортировали 60 тыс. тонн, в апреле – уже 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн. Думаю, что в июне по факту будет 600 тыс. тонн", – сказала она.

Сети АЗС должны сформировать запасы бензина и топлива на две недели, чтобы избежать дефицита топлива, но сейчас запасы сформированы на 7-8 дней вперед, пояснила Свириденко.

Напомним, Национальный банк ожидает стабилизации цен на горючее, но они останутся высокими.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb