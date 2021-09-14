Украина планирует на Генассамблее ООН созвать дебаты по ситуации в Крыму и на Донбассе
Украинская сторона намерена созвать дебаты по ситуации в оккупированном Крыму и на Донбассе во время сессии Генассамблеи ООН
Об этом сообщает пресс-служба МИДа.
Как отмечается, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой 76-й сессии Генассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом.
Так, Кулеба сообщил о намерении Украины созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях нашего государства во время этой сессии Генассамблеи ООН.
Также он очертил три главных приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи. В частности:
- противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;
- улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии в Донбассе;
- преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.
"Ключевым приоритетом нашей внешней политики остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины. Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку работы Крымской платформы со стороны ООН, ведь достижение конечной цели платформы - возвращения Крыма - восстановит уважение к Уставу ООН и прекратит грубые нарушения международного права", - добавил Кулеба.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное