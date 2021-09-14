Украина планирует на Генассамблее ООН созвать дебаты по ситуации в Крыму и на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Как отмечается, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой 76-й сессии Генассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом.

Так, Кулеба сообщил о намерении Украины созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях нашего государства во время этой сессии Генассамблеи ООН.

Также он очертил три главных приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи. В частности:

противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;

улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии в Донбассе;

преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

"Ключевым приоритетом нашей внешней политики остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины. Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку работы Крымской платформы со стороны ООН, ведь достижение конечной цели платформы - возвращения Крыма - восстановит уважение к Уставу ООН и прекратит грубые нарушения международного права", - добавил Кулеба.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb