Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время выступления на форуме "Партнерство для трансатлантического сотрудничества в области энергетики и климата" (P-TECC) в Загребе, передает пресс-служба Минэнерго .

“По состоянию на сегодняшний день мы имеем профицит в энергосистеме. Это дает нам ощущение, что мы действительно выиграли это энергетическое сражение”, - сказал Галущенко.

Однако, по его словам, Украина должна до следующего отопительного сезона добиться децентрализации генерации.

“Достигнуть эту цель нам помогут газовые турбины, которые должны быть установлены в разных регионах страны, где есть дефицит генерирующих мощностей. Мы уже работаем над этим вопросом с нашими американскими партнерами”, – рассказал министр.

Также Украина планирует сосредоточиться на развитии возобновляемых источников энергии – солнечной и ветровой генерации. Также предполагается модернизация системы передачи электроэнергии, поврежденной обстрелами окупантов.

В среднесрочной перспективе Украина будет развивать и безуглеродную атомную генерацию, которая в этом отопительном сезоне сыграла ключевую роль, отметил Галущенко.