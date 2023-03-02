Украина планирует к следующему отопительному сезону достичь децентрализации в энергетической сфере: подробности
Украина выиграла битву с РФ на энергетическом фронте, в системе – профицит мощности. В то же время готовиться к следующему отопительному сезону нужно уже сейчас
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время выступления на форуме "Партнерство для трансатлантического сотрудничества в области энергетики и климата" (P-TECC) в Загребе, передает пресс-служба Минэнерго .
“По состоянию на сегодняшний день мы имеем профицит в энергосистеме. Это дает нам ощущение, что мы действительно выиграли это энергетическое сражение”, - сказал Галущенко.
Однако, по его словам, Украина должна до следующего отопительного сезона добиться децентрализации генерации.
“Достигнуть эту цель нам помогут газовые турбины, которые должны быть установлены в разных регионах страны, где есть дефицит генерирующих мощностей. Мы уже работаем над этим вопросом с нашими американскими партнерами”, – рассказал министр.
Также Украина планирует сосредоточиться на развитии возобновляемых источников энергии – солнечной и ветровой генерации. Также предполагается модернизация системы передачи электроэнергии, поврежденной обстрелами окупантов.
В среднесрочной перспективе Украина будет развивать и безуглеродную атомную генерацию, которая в этом отопительном сезоне сыграла ключевую роль, отметил Галущенко.
- В результате обстрелов 1 марта есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях.
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