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Главная война с Россией Украина планирует инициировать в Генассамблее ООН дебаты по ситуации на оккупированных Россией территориях

Украина планирует инициировать в Генассамблее ООН дебаты по ситуации на оккупированных Россией территориях

1 февраля, 2022 вторник
14:20
война с Россией Генасамблея ООН

В феврале Украина намерена созвать дебаты в Генассамблее ООН для обсуждения ситуации на временно оккупированных РФ территориях

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко .

"В феврале планируем созвать дебаты в Генассамблее ООН, чтобы обсудить с участием широкого круга государств ситуацию на временно оккупированных территориях", – сообщил он.

Олег Николенко прокомментировал планы России провести 17 февраля брифинга Совбеза по несоблюдению Минских соглашений.

"Украина использует этот случай, чтобы представить факты невыполнения РФ своих обязательств", - пояснил спикер МИД.

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оккупированные территории
Олег Николенко
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