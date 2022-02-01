Украина планирует инициировать в Генассамблее ООН дебаты по ситуации на оккупированных Россией территориях

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко .



"В феврале планируем созвать дебаты в Генассамблее ООН, чтобы обсудить с участием широкого круга государств ситуацию на временно оккупированных территориях", – сообщил он.



Олег Николенко прокомментировал планы России провести 17 февраля брифинга Совбеза по несоблюдению Минских соглашений.



"Украина использует этот случай, чтобы представить факты невыполнения РФ своих обязательств", - пояснил спикер МИД.

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