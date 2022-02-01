Украина планирует инициировать в Генассамблее ООН дебаты по ситуации на оккупированных Россией территориях
В феврале Украина намерена созвать дебаты в Генассамблее ООН для обсуждения ситуации на временно оккупированных РФ территориях
Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко .
"В феврале планируем созвать дебаты в Генассамблее ООН, чтобы обсудить с участием широкого круга государств ситуацию на временно оккупированных территориях", – сообщил он.
Олег Николенко прокомментировал планы России провести 17 февраля брифинга Совбеза по несоблюдению Минских соглашений.
"Украина использует этот случай, чтобы представить факты невыполнения РФ своих обязательств", - пояснил спикер МИД.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.64Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное