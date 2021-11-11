Украина планирует импортировать около 2 млн тонн угля в течение отопительного сезона, заявили в Минэнерго
В течение отопительного сезона Украина намерена импортировать из США и Польши около 2 млн тонн угля
Об этом заявил Юрий Власенко, первый замминистра энергетики, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"На сегодняшний день большой объем угля законтрактован в Соединенных Штатах Америки и Польше. Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана, но Россия перекрыла возможность поставки этого угля через ее территорию, поэтому мы в целом ориентируемся на США и Польшу", - сказал представитель Минэнерго.
По его словам, уголь поступает в Украину "ритмично".
"Мы предполагаем, что в отопительный сезон это будет около 2 млн тонн", - анонсировал чиновник.
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Министр энергетики Герман Галущенко объяснил возникновение дефицита угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) ситуацией, сложившейся на рынке. По его словам, компании не покупали уголь, поскольку не видели смысла работать себе в убыток.
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По состоянию на 1 ноября запасы угля на складах ТЭС составляли 542,8 тыс. тонн, а к 8 ноября они уменьшились до 479,3 тыс. тонн.
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