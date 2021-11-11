Украина планирует импортировать около 2 млн тонн угля в течение отопительного сезона, заявили в Минэнерго

Об этом заявил Юрий Власенко, первый замминистра энергетики, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"На сегодняшний день большой объем угля законтрактован в Соединенных Штатах Америки и Польше. Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана, но Россия перекрыла возможность поставки этого угля через ее территорию, поэтому мы в целом ориентируемся на США и Польшу", - сказал представитель Минэнерго.

По его словам, уголь поступает в Украину "ритмично".

"Мы предполагаем, что в отопительный сезон это будет около 2 млн тонн", - анонсировал чиновник.