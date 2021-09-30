Украина планирует еще один рейс для эвакуации из Афганистана, - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает Укринформ.

"Мы будем продолжать это делать (договариваться об эвакуации граждан Украины), и следующий эвакуационный рейс тоже, я думаю, будет организован Главным управлением разведки", - сказал Кулеба.

Он отметил, что последняя эвакуация была сложной.

"Тяжелая была эвакуация, скажу вам честно, учитывая ситуацию на месте, необходимость достижения договоренностей с новыми афганскими властями для того, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет, чтобы самолет мог вылететь", - сказал министр.

Он отметил, что Украина будет продолжать эвакуировать своих граждан из Афганистана.

23 сентября в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с людьми, которые были эвакуированы из столицы Афганистана - Кабул.

Министерству иностранных дел Украины известно о еще около 100 украинцев на территории Афганистана, которые хотят покинуть страну.