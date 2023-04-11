Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Министр напомнил, что даже во время войны Украина экспортировала электроэнергию в европейские страны, вплоть до 11 октября 2022 года, когда начались массированные российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

"И сейчас мы возобновили экспорт. На самом деле это наш ответ на российские варварские атаки, это доказательство того, что у государства-террориста ничего не получилось с точки зрения уничтожения нашей энергетической системы. И сейчас мы надеемся выйти на объемы экспорта, которые были в прошлом году. Мы планируем и будем вести переговоры по их увеличению, потому что сегодня резерв в системе позволяет это сделать", - сказал Галущенко.

Министр отметил, что доходы от экспорта электроэнергии позволят привлечь дополнительные средства для восстановления энергетических объектов, которые были разрушены или повреждены в результате обстрелов.