Украина планирует договориться с Ирландией о взаимном признании COVID-сертификатов для путешествий граждан
Украина хочет договориться с Ирландией о взаимном признании COVID-сертификатов для путешествий граждан обеих стран в период пандемии
Об этом сообщает пресс-служба МИДа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковене.
Министры обсудили меры Украины и Ирландии по противодействию пандемии COVID-19, вакцинацию населения и упрощение условий поездок граждан.
"Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом Евросоюза. Взаимное признание таких сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса. Это станет одним из первых заданий пани посла Украины, которая уже через несколько недель должна прибыть в Дублин ", - отметил Кулеба.
Глава украинской дипломатии приветствовал открытие Посольства Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве.
Ковене подтвердил намерение посетить в этом году наше государство с визитом для обсуждения активизации украинского-ирландских отношений в политической, экономической, технологической и культурной сферах.
Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил за поддержку Ирландией суверенитета и территориальной целостности Украины, продвижение внутренних трансформаций в нашем государстве.
Ковене добавил, что Ирландия поддерживает европейский выбор Украины.
Министры также обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях, в частности в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете безопасности ООН.
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