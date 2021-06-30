Украина планирует договориться с Ирландией о взаимном признании COVID-сертификатов для путешествий граждан

Об этом сообщает пресс-служба МИДа.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковене.

Министры обсудили меры Украины и Ирландии по противодействию пандемии COVID-19, вакцинацию населения и упрощение условий поездок граждан.

"Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом Евросоюза. Взаимное признание таких сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса. Это станет одним из первых заданий пани посла Украины, которая уже через несколько недель должна прибыть в Дублин ", - отметил Кулеба.

Глава украинской дипломатии приветствовал открытие Посольства Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве.

Ковене подтвердил намерение посетить в этом году наше государство с визитом для обсуждения активизации украинского-ирландских отношений в политической, экономической, технологической и культурной сферах.

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил за поддержку Ирландией суверенитета и территориальной целостности Украины, продвижение внутренних трансформаций в нашем государстве.

Ковене добавил, что Ирландия поддерживает европейский выбор Украины.

Министры также обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях, в частности в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете безопасности ООН.