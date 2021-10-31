Украина перешла на зимнее время

Об этом сообщает Укринформ .

В Украине перевод часов на зимнее и летнее время осуществляется четыре десятилетия. Он происходит осенью и весной – в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.

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Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 г. №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Летний и зимний порядок осчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и рационального распределения электроэнергии в течение суток. В бывшем СССР переход на зимнее и летнее время регулярно начался с 1981 года.

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