Об этом Гуменюк информирует в эфире "Радио Свобода" .

По ее словам, с момента выхода РФ из "зернового соглашения", оккупанты совершили семь атак на портовую инфраструктуру юга Украины с применением ракет и дронов.

"Достаточно мощные атаки, которые пытались повредить как портовые мощности производственные, так и зерновые хранилища, и сам предмет перевозки, то есть зерно. Атаки были совершены с использованием разного вида вооружения по разным направлениям и максимально сосредоточены на достижении положительного результата", - сказала спикер.

Гуменюк подчеркнула, что все украинские порты готовы продолжать работу и обеспечивать отгрузку зерна. Сейчас идет работа по перепрофилированию ПВО.

"То, что касается будущей защиты, мы продолжаем работу по перепрофилированию противовоздушной обороны. Продолжаются работы на всех уровнях, в том числе и с международными партнерами для того, чтобы усилить нас технически средствами воздушной противоракетной обороны, которые будут способны противодействовать тем видам вооружения, которые враг применяет в этом направлении", - добавила она.