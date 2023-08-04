Украина перепрофилирует ПВО для защиты портовой инфраструктуры, - ОК "Юг"
Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в Украине продолжается работа по перепрофилированию противовоздушной обороны для усиления защиты портовой инфраструктуры
Об этом Гуменюк информирует в эфире "Радио Свобода" .
По ее словам, с момента выхода РФ из "зернового соглашения", оккупанты совершили семь атак на портовую инфраструктуру юга Украины с применением ракет и дронов.
"Достаточно мощные атаки, которые пытались повредить как портовые мощности производственные, так и зерновые хранилища, и сам предмет перевозки, то есть зерно. Атаки были совершены с использованием разного вида вооружения по разным направлениям и максимально сосредоточены на достижении положительного результата", - сказала спикер.
Гуменюк подчеркнула, что все украинские порты готовы продолжать работу и обеспечивать отгрузку зерна. Сейчас идет работа по перепрофилированию ПВО.
"То, что касается будущей защиты, мы продолжаем работу по перепрофилированию противовоздушной обороны. Продолжаются работы на всех уровнях, в том числе и с международными партнерами для того, чтобы усилить нас технически средствами воздушной противоракетной обороны, которые будут способны противодействовать тем видам вооружения, которые враг применяет в этом направлении", - добавила она.
- Российские кафиры за 9 дней атак по Одесщине частично уничтожили 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов. В частности, в ночь на 24 июля российская армия совершила атаку по порту Рени Одесской области с помощью дронов-камикадзе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.65Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное