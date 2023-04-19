Украина перенасытила аграрной продукцией рынок Восточной Европы, - политолог Кулик
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что Украина несет ответственность за перенасыщение аграрной продукцией рынка Восточной Европы
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Если мы говорим о нашей ответственности в ситуации с запретом импорта украинской продукции через территорию отдельных стран, то, по-моему, мы перенасытили рынок Восточной Европы. Очевидно, что это вопрос и к правилам игры для наших производителей и перевозчиков, которые иногда пренебрегали правилами . Ведь та аграрная продукция, которая должна была проходить транзитом, часто оседала в этих странах Восточной Европы", - пояснил Кулик.
Политолог отметил, что украинские ассоциации, осуществлявшие сопровождение аграрной продукции, должны тщательнее следить за ситуацией
"К примеру, украинский мед захватил более 70% польского рынка. Поэтому польские производители говорят, что они сейчас фактически банкротятся. Это говорит о том, что, получив благоприятную ситуацию, наши ведущие ассоциации, осуществлявшие международное сопровождение внешнеэкономической деятельности украинских компаний, должны были бы участвовать в этом супроде не только на бумагах", - добавил он.
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