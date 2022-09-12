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Главная война с Россией Украина переломила ход этой войны, однако нынешнее контрнаступление ее не завершит, – ISW

Украина переломила ход этой войны, однако нынешнее контрнаступление ее не завершит, – ISW

12 сентября, 2022 понедельник
09:39
война с Россией

Украинские войска нанесли большое поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления, однако такие действия не завершат войну, она может затянуться до 2023 года

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что потеря Изюма обрекает на срыв первоначального российского плана на этом этапе войны и гарантирует, что продвижение россиян в направлении Бахмута или вокруг Донецка не будет решающим, если оно вообще произойдет.

Отмечается, что украинское давление на Херсон в сочетании с быстрым контрнаступлением в Харькове ставит россиян перед ужасающей дилеммой времени и пространства. России, вероятно, не хватает достаточных резервных сил, чтобы завершить формирование новой оборонной линии вдоль реки Оскол.

Эксперты ISW считают, что нынешнее украинское контрнаступление не завершит войну.

"Компания на северо-востоке Украины в конечном счете достигнет кульминации, что позволит россиянам восстановить прочную линию обороны и, возможно, даже провести локализованные контратаки. Чтобы завершить освобождение оккупированной Россией территории, Украине придется начать следующие контрнаступательные операции, вероятно, несколько", - говорится в сообщении.

Также они прогнозируют, что, по всей вероятности, война затянется до 2023 года. Но Украина переломила ход этой войны в свою пользу.

"Киев, вероятно, все больше диктует место и характер основных боевых действий, и Россия все чаще будет неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление во время последовательных военных кампаний, если Москва не найдет способ возобновить инициативу", - добавили аналитики.

Ключевые выводы ISW за 11 сентября:

  • Украинские войска нанесли большое оперативное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в быстром контрнаступлении
  • 11 сентября украинские власти остановили последний действующий реактор на Запорожской атомной электростанции
  • Министерство обороны России подтвердило, что российские войска отходят с позиций по всей территории Харьковской области, кроме восточной части
  • Российские блоггеры определили реку Оскил, которая течет от Купянска до Изюма, новой линией фронта после ухода россиян с позиций в восточной Харьковской области
  • Украинские силы продвинулись к Волчанску и Великому Бурлуку, к югу границы
  • Украинские силы продолжают вести позиционные бои и наносить удары по российским военным, материально-техническим и транспортным средствам вдоль южной линии.
  • Российские войска совершили ограниченные наземные удары в районе Авдеевки и Бахмута.
  • Российские власти продолжают привлекать боевую силу из разных внешних источников для поддержки операций в Украине и пытаются выплатить компенсацию добровольцам
  • Успех последних украинских контрнаступлений, вероятно, способствовал оглашению Россией об отложении "референдумов" об аннексии на неопределенный срок

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