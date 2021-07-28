Украина передаст Литве колючую проволоку для строительства "стены" на границе с Беларусью

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заседание правительства.

"В период с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе критически возросло количество нелегальных мигрантов. В связи с этим литовская сторона обратилась к Украине с просьбой предоставить гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для укрепления границы", - сказал Кулеба.

Он попросил Кабмин поддержать решение, поскольку Литва является другом нашей страны и поддерживает в критических ситуациях.

По предложению премьера Дениса Шмыгаля, правительство поддержало проект акта.

Напомним, 9 июля Литва начала строительство стены на границе с Беларусью из-за усиленного потока нелегальных мигрантов

23 июля в Литве приостановилось строительство стены на границе с Беларусью из-за отсутствия колючей проволоки.