Украина передаст Литве колючую проволоку для строительства "стены" на границе с Беларусью
Украина передаст колючую проволоку в ответ на просьбу Литвы предоставить гуманитарную помощь для укрепления границы из-за нелегальных мигрантов, которые попадают в страну из Беларуси
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заседание правительства.
"В период с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе критически возросло количество нелегальных мигрантов. В связи с этим литовская сторона обратилась к Украине с просьбой предоставить гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для укрепления границы", - сказал Кулеба.
Он попросил Кабмин поддержать решение, поскольку Литва является другом нашей страны и поддерживает в критических ситуациях.
По предложению премьера Дениса Шмыгаля, правительство поддержало проект акта.
- Напомним, 9 июля Литва начала строительство стены на границе с Беларусью из-за усиленного потока нелегальных мигрантов
- 23 июля в Литве приостановилось строительство стены на границе с Беларусью из-за отсутствия колючей проволоки.
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