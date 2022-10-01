Украина передала в Международный суд ООН данные по аннексии 30 сентября и просит активизировать дело против РФ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина официально уведомила Международный суд ООН о нарушении Россией его приказа о временных мерах в связи с аннексией четырех украинских областей
Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.
"В связи с попыткой аннексии Путина Украина официально проинформировала Международный суд ООН о том, что этот шаг грубо нарушает его юридически обязательный приказ о временных мерах от 16 марта этого года. Мы призываем Суд как можно скорее начать рассмотрение дела по существу", – говорится в сообщении.
- Напомним, 30 сентября Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
- 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины. В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.
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