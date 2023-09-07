Украина передала Турции предложение о работе "зернового коридора" без РФ
Украина передала Турции предложение о продолжении работы "зернового коридора" без участия России, но окончательного ответа пока не получила
Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь.
"Предложение о работе без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, то на самом деле это рациональный путь", - сказал дипломат.
Он напомнил, что в рамках "зерновой инициативы" были случаи, когда Россия ограничивала проход кораблей в Украину или пыталась регулировать доступ к тому или иному украинскому порту. Кроме того, ограничивался список продукции, которую можно было экспортировать с территории Украины.
У тех четырех кораблей, которые вышли из Одессы новым "зерновым коридором", не было никаких ограничений.
По словам посла, сейчас продолжаются консультации между Турцией и ООН, после чего ожидаются переговоры между Киевом и Анкарой.
"Мы, конечно, занимаем конструктивную позицию по отношению к нашим партнерам – Турции, ООН и посредникам – и будем прорабатывать механизмы, которые будут выгодны нашей стороне, но не повредят принципиальной позиции по снятию санкций с России, поскольку это совершенно ошибочный путь", - резюмировал Боднар.
Что известно о работе "зернового коридора"
17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.
16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.
25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили "зерновое соглашение". Фидан заявил , что Анкара не видит "никакой альтернативы" Черноморской зерновой инициативе – начальному соглашению по зерну, которое Украина и Россия заключили при посредничестве ООН и Турции.
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