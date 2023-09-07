Украина передала Турции предложение о работе "зернового коридора" без РФ

Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь.

"Предложение о работе без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, то на самом деле это рациональный путь", - сказал дипломат.

Он напомнил, что в рамках "зерновой инициативы" были случаи, когда Россия ограничивала проход кораблей в Украину или пыталась регулировать доступ к тому или иному украинскому порту. Кроме того, ограничивался список продукции, которую можно было экспортировать с территории Украины.

У тех четырех кораблей, которые вышли из Одессы новым "зерновым коридором", не было никаких ограничений.

По словам посла, сейчас продолжаются консультации между Турцией и ООН, после чего ожидаются переговоры между Киевом и Анкарой.

"Мы, конечно, занимаем конструктивную позицию по отношению к нашим партнерам – Турции, ООН и посредникам – и будем прорабатывать механизмы, которые будут выгодны нашей стороне, но не повредят принципиальной позиции по снятию санкций с России, поскольку это совершенно ошибочный путь", - резюмировал Боднар.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили "зерновое соглашение". Фидан заявил , что Анкара не видит "никакой альтернативы" Черноморской зерновой инициативе – начальному соглашению по зерну, которое Украина и Россия заключили при посредничестве ООН и Турции.