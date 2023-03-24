Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украина осуществила гуманитарную и передала РФ всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку.

"Соблюдая международные обязательства, во исполнение статей 109-114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста, Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов российской стороне", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что речь идет не об обмене военнопленными, а о репатриации - возвращении тяжелораненых россиян без всяких условий, как это предполагает международное гуманитарное право.

В то же время Россия, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинцев, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей, женщин, пожилых людей, а также попавших в плен еще до начала широкомасштабного вторжения.

"Все эти категории граждан согласно международному гуманитарному праву должны быть возвращены Украине путем репатриации без всяких условий. Несмотря на это, Россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать к местам их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, специально создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе", - подчеркивают в Координационном штабе.

Украина призывает мир усиливать давление на государство-спонсорку терроризма, чтобы заставить РФ соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых украинцев.