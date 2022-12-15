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Украина передала России священника УПЦ МП в рамках обмена 14 декабря, – разведка

15 декабря, 2022 четверг
05:40
Общество

14 декабря Украина в рамках обмена пленными передала Российские Федерации священника УПЦ Московского патриархата

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал в эфире национального телемарафона.

"Могу интересную деталь сообщить. Сегодня россияне в своих телеграмм-каналах сообщили, что они забрали к себе священника УПЦ (МП), который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня и гражданин США в Украину и может вернуться домой", - заметил он.

По словам Юсова, американец, которого вернула Украина – это активист, который оставался в Херсоне и был незаконно арестован оккупационными властями.

Других подробностей этой части обмена разведчик не предоставил.

Однако он также прокомментировал заявление руководительницы Красного Креста, отметив, что обмен "всех на всех" – это сложный процесс и над ним работают.

"Безусловно, привлечение Красного Креста к этому проекту должно его усилить и ускорить конечный результат. Но предварительные обмены - в основном это работа украинской стороны на двусторонней основе со страной-агрессором", - добавил представитель Украинской разведки.

Как известно, 14 декабря Украина вернула из плена 64 воина Вооруженных Сил Украины, воевавших на Донецком и Луганском направлениях.

  • Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ. В помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.
  • 25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методики из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов.
  • 28 ноября стало известно, что в храмах УПЦ (МП) Тернопольской и Прикарпатской СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков.
  • Уже 30 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.
  • 2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации. Решение о санкциях СНБО приняло на заседании 1 декабря. Под санкции против священнослужителей УПЦ МП попалм и наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь), и экснардеп Вадим Новинский.
  • Также 2 декабря Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП), расположенных в Закарпатской, Ровенской и Житомирской областях.
  • Уже 7 декабря к 12 годам заключения был приговорен священник УПЦ (МП), который передавал российским захватчикам информацию о передвижении и размещении ВСУ в Северодонецке.

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Россия
пленние
война с Россией
ГУР
обмен пленными
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